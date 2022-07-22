В Петербурге обновили требования к уличным музыкантам
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Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на сайт городского правительства.
Основные требования связаны с необходимостью согласовывать с районной администрацией и городским комитетом по культуре планируемые выступления, поддерживать общественный порядок, соблюдать санитарные нормы.
Среди новаций — определение перечня мест для проведения уличных выступлений с учётом наличия жилой застройки и административных помещений.
Отдельно вынесен пункт, посвящённый соблюдению «норм общественной морали и нравственности».