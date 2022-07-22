В Уфе открылась выставка Давида Бурлюка

В Башкирском государственном художественном музее имени Нестерова начала работу выставка «Давид Бурлюк. Цвет и фактура. Традиция и эксперимент».

Об этом сообщает «Российская газета».

Экспозиция — центральное событие Всероссийского фестиваля «Русское зарубежье. Города и лица», который путешествует по России. Он уже побывал в Нижнем Новгороде, а после Уфы отправится в Таганрог, Владивосток и Севастополь.

«Для нас важно возвращать наследие русского зарубежья, а русским зарубежьем мы называем всех людей, которые выросли, получили образование в Российской империи, Советском Союзе, затем вследствие разных обстоятельств уехали за рубеж и внесли вклад в развитие мировой науки и культуры», — заявила руководитель Фонда наследия русского зарубежья (Москва) Елена Чернышкова.

Ранее ФАН со ссылкой на пресс-службу регионального Минкультуры сообщило, что посещение музеев Крыма будет бесплатным с 16 июля по 4 сентября 2022 года.