Синоптик Шенгелай рассказала о температуре морской воды в Крыму

Заместитель начальника крымского Гидрометцентра, главный синоптик Вероника Шенгелай рассказала о температуре морской воды в Феодосии, Алуште и Евпатории.

«В отдельные дни температура воды понижалась, но это было кратковременно. Это происходит, потому что меняется направление ветра», — заявила она в беседе с телеканалом «Крым 24».

По её словам, на южный берег полуострова влияет северо-западное направление ветра, который усиливается и приводит к сгону поверхностной воды в море.

«Она относится дальше от берега и подходит слой с глубин», — пояснила Шенгелай.

Она добавила, что низкая температура морской воды держится не более дня.

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН прокомментировал аномальную жару в европейских странах.