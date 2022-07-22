Синоптик Шенгелай рассказала о температуре морской воды в Крыму

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Заместитель начальника крымского Гидрометцентра, главный синоптик Вероника Шенгелай рассказала о температуре морской воды в Феодосии, Алуште и Евпатории.
Синоптик Шенгелай рассказала о температуре морской воды в Крыму
  • globallookpress.com
  • © Ilya Galakhov

«В отдельные дни температура воды понижалась, но это было кратковременно. Это происходит, потому что меняется направление ветра», — заявила она в беседе с телеканалом «Крым 24».

По её словам, на южный берег полуострова влияет северо-западное направление ветра, который усиливается и приводит к сгону поверхностной воды в море.

«Она относится дальше от берега и подходит слой с глубин», — пояснила Шенгелай.

Она добавила, что низкая температура морской воды держится не более дня.

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН прокомментировал аномальную жару в европейских странах.

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