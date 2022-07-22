Опрос: летнюю жару любят 21% россиян

Сайт kp.ru провёл опрос, посвящённый отношению россиян к лету и жаркой погоде.

Выяснилось, что летнюю жару любят и ждут 21% респондентов.

Более половины участников исследования считают, что лето должно быть умеренно тёплым.

По словам 10% респондентов, они предпочитают зиму или межсезонье. Ещё 6% россиян видят особое очарование в дождливой погоде.

Как утверждают 4% опрошенных, их любимая погода — лёгкий мороз и пушистый снег.

Оставшиеся 17% респондентов заявили, что у природы нет плохой погоды.

Исследование проходило в соцсетях. Его участниками стали 11,2 тыс. пользователей.

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН прокомментировал аномальную жару в европейских странах.