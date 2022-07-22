Форту «Александр Первый» в Кронштадте возвращён исторический цвет

Соорганизатор проекта «Остров фортов» Марика Коротаева рассказала о работе по развитию музейно-исторического парка.

«Сейчас близится к финалу сдача третьей очереди парка. Она откроется в День ВМФ — 31 июля 2022 года. В парк добавят спортивные и общественные пространства, новые пешеходные зоны», — цитирует Коротаеву «Петербургский дневник».

Продолжается восстановление фортов «Кроншлот», «Пётр Первый» и «Александр Первый».

«Сейчас специалисты уже закончили противоаварийные работы на исторических объектах. Начались реставрационные работы. На форте «Александр Первый» уже восстановили наружный фасад. С него сняли леса, и сейчас можно увидеть, что он вновь приобрёл свой исторический цвет — бежевый гранит», — отметила Коротаева.

Как ранее сообщала НСН, основные работы по комплексной реабилитации Битцевского леса в Москве должны быть завершены в 2022 году.