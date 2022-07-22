В Челябинской области в выходные ожидается до +32 °С

Температура воздуха в Челябинской области в выходные поднимется до +32 °С.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

Днём в субботу, 23 июля, в регионе ожидается до +30 °С, возможны грозы и кратковременные дожди.

В воскресенье, 24 июля, температура воздуха днём поднимется до +32 °С, вероятность гроз и дождей сохранится.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главврач консультативно-диагностической поликлиники №121 Андрей Тяжельников в беседе с НСН рассказал, как справляться с жарой в мегаполисах.