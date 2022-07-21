В Самарской области установлены новые погодные рекорды

В Самарской области зафиксированы новые погодные рекорды.

Об этом сообщает sovainfo.ru со ссылкой на Приволжское УГМС.

По словам синоптиков, 19 июля был перекрыт абсолютный суточный максимум количества осадков. Рекордные показатели удалось зафиксировать в трёх населённых пунктах.

Так, в Новодевичьем выпало 29,2 мм осадков (в 1964 году — 22,4 мм).

В Тольятти выпало 27,8 мм осадков (в 1996 году — 14,8 мм), а в Безенчуке зарегистрировано 30,5 мм (в 2005 году — 12,6 мм).

Кроме того, 15 июля в Тольятти был побит погодный рекорд 1991 года — в городе выпало 17,3 мм осадков, что на 0,3 мм превышает предыдущий рекордный показатель.

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