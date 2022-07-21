В Самарской области установлены новые погодные рекорды

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В Самарской области зафиксированы новые погодные рекорды.
В Самарской области установлены новые погодные рекорды
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Об этом сообщает sovainfo.ru со ссылкой на Приволжское УГМС.

По словам синоптиков, 19 июля был перекрыт абсолютный суточный максимум количества осадков. Рекордные показатели удалось зафиксировать в трёх населённых пунктах.

Так, в Новодевичьем выпало 29,2 мм осадков (в 1964 году — 22,4 мм).

В Тольятти выпало 27,8 мм осадков (в 1996 году — 14,8 мм), а в Безенчуке зарегистрировано 30,5 мм (в 2005 году — 12,6 мм).

Кроме того, 15 июля в Тольятти был побит погодный рекорд 1991 года — в городе выпало 17,3 мм осадков, что на 0,3 мм превышает предыдущий рекордный показатель.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО прокомментировали ситуацию с лесными пожарами.

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