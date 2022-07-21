Фестиваль «Русские сезоны» возобновит гастрольную деятельность в 2023 году

Международный культурный проект «Русские сезоны» возобновит гастрольную деятельность в 2023 году, заявил директор фестиваля Алексей Лебедев.

Об этом сообщает НСН.

«Планы на 2023, 2024 и 2025 годы уже согласованы и сейчас находятся на рассмотрении», — сказал Лебедев.

Он добавил, что список государств, где пройдут гастроли, пока не утверждён.

Гастрольная деятельность «Русских сезонов» была приостановлена из-за пандемии.

Ранее «Радио 1» сообщало, что фестиваль «Лето. Музыка. Музей», проходивший 14—17 июля в подмосковной Истре, собрал более 3 тыс. посетителей.