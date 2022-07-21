Метеоролог Позднякова рассказала о предварительном прогнозе погоды в столичном регионе на август

Метеоролог, главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о предварительном прогнозе погоды в Московском регионе на август.

«Предварительный прогноз Гидрометцентра на август говорит, что в целом за месяц будут преобладать действительно положительные аномалии температуры. То, что касается осадков, — они будут близки к норме», — заявила она в беседе с телеканалом «360».

Как отметила Позднякова, начало августа может быть довольно тёплым и без особых дождей.

«Мне кажется, что, наверное, начало августа по характеру погоды будет больше похоже на конец июля», — сказала метеоролог.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе жаркая погода продлится до конца текущей рабочей недели.