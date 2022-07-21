Метеоролог Позднякова рассказала о предварительном прогнозе погоды в столичном регионе на август
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«Предварительный прогноз Гидрометцентра на август говорит, что в целом за месяц будут преобладать действительно положительные аномалии температуры. То, что касается осадков, — они будут близки к норме», — заявила она в беседе с телеканалом «360».
Как отметила Позднякова, начало августа может быть довольно тёплым и без особых дождей.
«Мне кажется, что, наверное, начало августа по характеру погоды будет больше похоже на конец июля», — сказала метеоролог.
Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе жаркая погода продлится до конца текущей рабочей недели.