Синоптик Вильфанд спрогнозировал наступление жары в Москве с 22 июля
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«Уже завтра в Москве будет много солнца, нисходящее движение воздуха по вертикали препятствует облакообразованию. Будет переменная облачность и лишь местами кратковременный дождь — преимущественно без осадков», — отметил Вильфанд в разговоре с «Известиями».
Температура воздуха приблизится к своей норме: ночью +13...+15 °С, а днём +25...+27 °С.
В течение первой половины следующей недели не прогнозируется существенных изменений: температура на один-два градуса выше нормы, +25...+30 °С, отметил специалист.
Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе ожидается резкое похолодание в субботу и воскресенье, 23 и 24 июля. Температура опустится до +12 °С.