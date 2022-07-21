Синоптик Вильфанд спрогнозировал наступление жары в Москве с 22 июля

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москве с пятницы, 22 июля, ожидается жаркая погода, обусловленная западным антициклоном.

«Уже завтра в Москве будет много солнца, нисходящее движение воздуха по вертикали препятствует облакообразованию. Будет переменная облачность и лишь местами кратковременный дождь — преимущественно без осадков», — отметил Вильфанд в разговоре с «Известиями».

Температура воздуха приблизится к своей норме: ночью +13...+15 °С, а днём +25...+27 °С.

В течение первой половины следующей недели не прогнозируется существенных изменений: температура на один-два градуса выше нормы, +25...+30 °С, отметил специалист.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе ожидается резкое похолодание в субботу и воскресенье, 23 и 24 июля. Температура опустится до +12 °С.