В Волгоградской области предупредили о ливнях и шквалистом ветре
- РИА Новости
Об этом пишет сайт Novostivolgograda.
Спасатели предупреждают о сильных дождях и ливнях. Возможны грозы и град. При непогоде усилится ветер, его шквалистые порывы будут достигать 21—26 м/с.
Такие же неблагоприятные погодные условия синоптики прогнозируют на территории региона в пятницу, 22 июля, и утром в субботу, 23 июля.
Наряду с этим стало известно, что на Ямале площадь природных лесных пожаров занимает почти 500 га. Об этом информирует «Ямал 1» со ссылкой на данные регионального департамента природно-ресурсного регулирования.
Действует 11 очагов, четыре локализованы, ещё 11 на площади в 230 га потушены.
Ранее сообщалось, что за минувшие сутки пожарные службы России ликвидировали 96 природных пожаров на площади 1456 га. Об этом заявили в Авиалесоохране.