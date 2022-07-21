В Волгоградской области предупредили о ливнях и шквалистом ветре

ГУ МЧС по региону со ссылкой на Волгоградский ЦГМС сообщает, что на территории Волгоградской области в течение суток 21 июля ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений.

Об этом пишет сайт Novostivolgograda.

Спасатели предупреждают о сильных дождях и ливнях. Возможны грозы и град. При непогоде усилится ветер, его шквалистые порывы будут достигать 21—26 м/с.

Такие же неблагоприятные погодные условия синоптики прогнозируют на территории региона в пятницу, 22 июля, и утром в субботу, 23 июля.

Наряду с этим стало известно, что на Ямале площадь природных лесных пожаров занимает почти 500 га. Об этом информирует «Ямал 1» со ссылкой на данные регионального департамента природно-ресурсного регулирования.

Действует 11 очагов, четыре локализованы, ещё 11 на площади в 230 га потушены.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки пожарные службы России ликвидировали 96 природных пожаров на площади 1456 га. Об этом заявили в Авиалесоохране.