«Пушкинскую карту» в Оренбургской области оформили более 84 тысяч человек

Короткая ссылка
«Пушкинскую карту» в Оренбургской области оформили более 84 тыс. жителей.
«Пушкинскую карту» в Оренбургской области оформили более 84 тысяч человек
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

Об этом сообщает RIA56.

Промежуточные итоги реализации федерального проекта обсудили в региональном правительстве. Министр культуры Оренбуржья Евгения Шевченко доложила губернатору Денису Паслеру о проделанной работе.

Так, за 10 месяцев участниками программы стали 113 учреждений культуры. Самой многочисленной категорией пользователей стали школьники — из 54 тыс. учащихся школ карту оформили 28 тыс.

«Выполнена задача-минимум: в каждом муниципалитете области есть хотя бы одно учреждение, работающее по карте. В планах — увеличение количества участников до 157», — сказала Шевченко.

Ранее ФАН со ссылкой на пресс-службу регионального Минкультуры сообщило, что посещение музеев Крыма будет бесплатным с 16 июля по 4 сентября 2022 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить