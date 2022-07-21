«Пушкинскую карту» в Оренбургской области оформили более 84 тысяч человек

«Пушкинскую карту» в Оренбургской области оформили более 84 тыс. жителей.

Об этом сообщает RIA56.

Промежуточные итоги реализации федерального проекта обсудили в региональном правительстве. Министр культуры Оренбуржья Евгения Шевченко доложила губернатору Денису Паслеру о проделанной работе.

Так, за 10 месяцев участниками программы стали 113 учреждений культуры. Самой многочисленной категорией пользователей стали школьники — из 54 тыс. учащихся школ карту оформили 28 тыс.

«Выполнена задача-минимум: в каждом муниципалитете области есть хотя бы одно учреждение, работающее по карте. В планах — увеличение количества участников до 157», — сказала Шевченко.

Ранее ФАН со ссылкой на пресс-службу регионального Минкультуры сообщило, что посещение музеев Крыма будет бесплатным с 16 июля по 4 сентября 2022 года.