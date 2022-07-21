Синоптик Шувалов рассказал о погоде в Москве до конца июля

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что жителей столицы до конца июля ждёт тёплая погода с кратковременными дождями.

«До конца июля сохранится жаркая погода с температурой от +25 до +30 °С в дневное время... Вероятнее всего, стоит ждать кратковременных дождей в понедельник, четверг и пятницу (25, 28 и 29 июля. — RT). Однако они не испортят погоду и настроение жителям столицы», — уточнил Шувалов в беседе с «Вечерней Москвой».

Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе жаркая погода продлится до конца текущей рабочей недели.