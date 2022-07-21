Синоптик Шувалов рассказал о погоде в Москве до конца июля

Короткая ссылка
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что жителей столицы до конца июля ждёт тёплая погода с кратковременными дождями.
Синоптик Шувалов рассказал о погоде в Москве до конца июля
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«До конца июля сохранится жаркая погода с температурой от +25 до +30 °С в дневное время... Вероятнее всего, стоит ждать кратковременных дождей в понедельник, четверг и пятницу (25, 28 и 29 июля. — RT). Однако они не испортят погоду и настроение жителям столицы», — уточнил Шувалов в беседе с «Вечерней Москвой».

Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе жаркая погода продлится до конца текущей рабочей недели.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить