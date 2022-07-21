В Петербурге признали памятником дом, в котором в разное время жили Сеченов и Рерих

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Доходный дом Леопольда Кенига в Санкт-Петербурге внесли в единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения.
В Петербурге признали памятником дом, в котором в разное время жили Сеченов и Рерих
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Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу КГИОП.

Здание построили во второй половине ХХ века по проекту архитектора Карла Рахау.

«Архитектор использовал в оформлении фасадов приёмы классицистических форм «стиля Людовика XV» с отдельными элементами барокко (настенные и угловые эркеры, рустованные пилястры и лучковые фронтоны)», — заявили в комитете.

В разное время в доме жили учёный Иван Сеченов и живописец Николай Рерих.

Как ранее сообщала НСН, основные работы по комплексной реабилитации Битцевского леса в Москве должны быть завершены в 2022 году.

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