В Петербурге признали памятником дом, в котором в разное время жили Сеченов и Рерих
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Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу КГИОП.
Здание построили во второй половине ХХ века по проекту архитектора Карла Рахау.
«Архитектор использовал в оформлении фасадов приёмы классицистических форм «стиля Людовика XV» с отдельными элементами барокко (настенные и угловые эркеры, рустованные пилястры и лучковые фронтоны)», — заявили в комитете.
В разное время в доме жили учёный Иван Сеченов и живописец Николай Рерих.
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