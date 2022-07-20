Синоптик Шувалов прокомментировал аномальную жару в Европе

Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов прокомментировал аномальную жару в Европе.

«Подобные температурные аномалии усиливаются и становятся более резкими и продолжительными. Сейчас не только в Европе такая жара. Более 100 млн человек под угрозой опасного перегрева в США. Это южные, юго-западные штаты и даже часть северо-востока», — заявил он в беседе с НСН.

Как отметил эксперт, 19 июля в Париже и Лондоне температурные нормы были превышены на 10—15 градусов, что для июля считается «колоссальной величиной».

«Конкретно эта жара до России не дойдёт. Она придёт только в очень трансформированном виде как потепление, которое ограничится +28…+29 °C. Это произойдёт в выходные в Подмосковье», — сообщил Шувалов.

По его словам, 21 июля потепление ожидается в Пскове и Санкт-Петербурге.

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с «Радио 1» рассказала, когда в столичный регион вернётся жаркая погода.