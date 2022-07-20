Международный джазовый фестиваль пройдёт 20—21 августа в Подмосковье
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное Минкультуры.
Запланированы выступления Дениса Мацуева, Игоря Бутмана, братьев Михаила и Андрея Ивановых, а также Сергиево-Посадского муниципального оркестра.
Специальные гости — музыканты из Бразилии и Турции.
«Для нас «Джазовые сезоны» — фестиваль, на котором мы получаем эстетическое удовольствие и от того, что слышим, и от того, что видим вокруг. Мы стараемся открыть новые имена и, конечно, пригласить суперзвёзд», — заявил народный артист России Игорь Бутман — художественный руководитель фестиваля.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в мае авиационный фестиваль «Небо: теория и практика» прошёл в подмосковной Балашихе.