Режиссёр Алексей Зотов снимет фильм «Один хороший день», главная героиня которого попадает в петлю времени.

В центре сюжета — девушка Катя. Она живёт в провинции и очень хочет уехать в большой город. Сев на поезд, Катя оказывается в том же городе и в том же дне. Все попытки уехать не приводят к ожидаемому результату. Попавшая во временную петлю Катя постепенно узнаёт окружающих людей и саму себя и начинает понимать, что не место красит человека, а бежать от проблем — бессмысленно.

К работе над проектом Зотов хочет привлечь Милу Ершову («Трудные подростки», «Беспринципные»), Валентину Лапину («Мир! Дружба! Жвачка!», «Волк», «Молодой человек») и Виктора Хориняка («Мистер нокаут», «Последний богатырь», «Молодая гвардия»).

Бюджет картины оценивается в 120 млн рублей.

Ранее стало известно, что Алексей Нужный снимет игровой фильм «Бременские музыканты».