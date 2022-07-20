Алексей Зотов снимет фильм «Один хороший день»

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Режиссёр Алексей Зотов снимет фильм «Один хороший день», главная героиня которого попадает в петлю времени.
Алексей Зотов снимет фильм «Один хороший день»
  • Gettyimages.ru

В центре сюжета — девушка Катя. Она живёт в провинции и очень хочет уехать в большой город. Сев на поезд, Катя оказывается в том же городе и в том же дне. Все попытки уехать не приводят к ожидаемому результату. Попавшая во временную петлю Катя постепенно узнаёт окружающих людей и саму себя и начинает понимать, что не место красит человека, а бежать от проблем — бессмысленно.

К работе над проектом Зотов хочет привлечь Милу Ершову («Трудные подростки», «Беспринципные»), Валентину Лапину («Мир! Дружба! Жвачка!», «Волк», «Молодой человек») и Виктора Хориняка («Мистер нокаут», «Последний богатырь», «Молодая гвардия»).

Бюджет картины оценивается в 120 млн рублей.

Ранее стало известно, что Алексей Нужный снимет игровой фильм «Бременские музыканты».

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