Оскар Кучера поделился воспоминаниями о Руслане Писанке

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Телеведущий и актёр Оскар Кучера поделился воспоминаниями о своей коллеге Руслане Писанке.
Оскар Кучера поделился воспоминаниями о Руслане Писанке
  • globallookpress.com
  • © Maxim Burlak/Russian Look

«Мне действительно очень жаль. Ушёл хороший человек, хорошая актриса. Она была весёлой, доброй, компанейской. Она обладала чувством юмора и правильным отношением к профессии», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил Кучера, Писанка была хорошим партнёром и ему было не только приятно работать с ней, но и встречаться за кадром.

Ранее актриса Олеся Железняк в беседе с телеканалом «360» выразила соболезнования в связи со смертью Русланы Писанки.

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