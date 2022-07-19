Оскар Кучера поделился воспоминаниями о Руслане Писанке

Телеведущий и актёр Оскар Кучера поделился воспоминаниями о своей коллеге Руслане Писанке.

«Мне действительно очень жаль. Ушёл хороший человек, хорошая актриса. Она была весёлой, доброй, компанейской. Она обладала чувством юмора и правильным отношением к профессии», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил Кучера, Писанка была хорошим партнёром и ему было не только приятно работать с ней, но и встречаться за кадром.

Ранее актриса Олеся Железняк в беседе с телеканалом «360» выразила соболезнования в связи со смертью Русланы Писанки.