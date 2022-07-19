Синоптик Леус рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни.

«Среда и четверг будут достаточно холодными, много осадков выпадет в среду. Завтра — около +20 °С, в четверг — +20…+22 °С. С пятницы погода изменится, придёт гребень повышенного давления, и в пятницу дожди прекратятся, выглянет солнце», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам Леуса, в пятницу в столице ожидается +25 °С, а в субботу и воскресенье — +27...+29 °С, по области — до +30 °С.

Ранее URA.RU передавало, что в Тюменской области МЧС выпустило штормовое предупреждение на 20 июля из-за прогноза о грозе и ветре.