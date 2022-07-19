Синоптик Леус рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни

Короткая ссылка
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни.
Синоптик Леус рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Среда и четверг будут достаточно холодными, много осадков выпадет в среду. Завтра — около +20 °С, в четверг — +20…+22 °С. С пятницы погода изменится, придёт гребень повышенного давления, и в пятницу дожди прекратятся, выглянет солнце», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам Леуса, в пятницу в столице ожидается +25 °С, а в субботу и воскресенье — +27...+29 °С, по области — до +30 °С.

Ранее URA.RU передавало, что в Тюменской области МЧС выпустило штормовое предупреждение на 20 июля из-за прогноза о грозе и ветре.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить