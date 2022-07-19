В Петербурге открыли выставку к 600-летию обретения мощей Сергия Радонежского

К 600-летию обретения мощей Сергия Радонежского Государственный музей истории религии в Санкт-Петербурге подготовил тематическую выставку.

Как сообщает ОТР, на выставке, которая делится на несколько разделов, можно будет познакомиться с малоизвестными подробностями жизни Сергия Радонежского.

Экспозиция посвящена отроческим годам, явлениям чудес и благословению Дмитрию Донскому на Куликовскую битву. Финальная часть выставки посвящена Свято-Троицкой лавре, в частности её промыслам: иконописи, ювелирным мастерским.

«Литографическое издание жития Сергия Радонежского, которое было создано в конце XVI — XVII веке и как реликвия хранилось в Лавре. В середине XIX века оно было литографическим способом воссоздано, в конце XIX века передано в нашу Троице-Сергиевскую пустынь Петербурга, а потом попало к нам в музей», — рассказала старший научный сотрудник отдела проектирования выставок и экспозиций Государственного музея истории религии Светлана Семёнова.

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