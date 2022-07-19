На ВДНХ с 22 июля по 2 августа пройдёт образовательный марафон «PROМозг»

На ВДНХ в честь Всемирного дня мозга с 22 июля по 2 августа пройдёт образовательный марафон «PROМозг».

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.

Первая лекция, на которой расскажут о космических и наземных экспериментах, посвящённых влиянию невесомости на человеческий мозг, пройдёт в центре «Космонавтика и авиация».

В музее «Слово» пройдёт лекция «Горе от ума: что и как наши предки думали про мозг», а в павильоне РОСИЗО «Книги» — лекция «Читать или не читать? Что мозг думает об этом», на которой объяснят, почему обезьяна никогда не сможет прочесть книгу.

В завершение марафона в павильоне «Рабочий и колхозница» на лекции «Мозг. Потребности и эмоции» слушателям расскажут, как биологические потребности человека связаны с мозговым центром и гормонами.

Ранее «Радио 1» сообщало, что фестиваль «Лето. Музыка. Музей», проходивший 14—17 июля в подмосковной Истре, собрал более 3 тыс. посетителей.