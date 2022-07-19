Синоптик Тишковец назвал сроки возвращения жары в Центральную Россию

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Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, когда на территорию Центральной России вернётся летнее тепло.
Синоптик Тишковец назвал сроки возвращения жары в Центральную Россию
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«На пик холода мы выходим в середине недели, когда днём будет не выше +16...+21 °С. Уже в пятницу потеплеет до +19...+24 °С, а к выходным на авансцену синоптической карты пожалует антициклон скандинавского происхождения, который вернёт нам настоящую летнюю погоду, когда ночью будет не ниже +10...+15 °С. Днём в субботу ожидается +23...+28 °С, в воскресенье — до +25...+30 °С, что на 4—5 градусов выше показателей метеостатистики для этого времени года», — отметил Тишковец.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе жаркая погода продлится до конца рабочей недели.

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