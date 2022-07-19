Метеоролог Шувалов спрогнозировал похолодание на Урале в ближайшие дни

Метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что к выходным в некоторых регионах Урала ожидается похолодание.

20 июля в Екатеринбурге, Тюмени и Челябинске — последний жаркий день с температурой +27...+29 °С, возможны грозовые дожди, сообщил метеоролог в разговоре с URA.RU.

«В выходные более резкое понижение температуры. Циклон с европейской территории страны уходит в Казахстан и начинаются северо-восточные потоки, поэтому в Екатеринбурге и Челябинске снизится температура до +20 °С», — заявил Шувалов.

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с «Радио 1» рассказала, когда в столичный регион вернётся жаркая погода.