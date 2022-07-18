Особо охраняемыми территориями на Кубани станут ещё девять объектов

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обсудил развитие зелёных зон в ходе совещания со своими заместителями, руководителями профильных ведомств и экологами.
Особо охраняемыми территориями на Кубани станут ещё девять объектов
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

Об этом сообщает сайт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

В настоящее время в регионе насчитывается 350 особо охраняемых природных территорий (ООПТ).

«Согласно региональной схеме развития ООПТ, необходимо взять под охрану ещё девять территорий площадью более 120 тыс. га. Эту работу нужно завершить до конца 2023 года, после чего начнём разработку новой схемы. При этом важно помнить, что постановления о создании таких территорий — только первый шаг. В дальнейшем надо обеспечить режим их охраны», — заявил Кондратьев.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что в Московской области рассказали о планах по развитию экотуризма.

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