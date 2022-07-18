Царское Село посетили более 730 тысяч человек с начала лета
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Об этом сообщает kp.ru.
«Ещё до пандемии, работая в условиях сверхвостребованности, мы разработали и ввели онлайн-продажу билетов и систему посещения по сеансам. В день приезда можно приобрести в кассе невыкупленные онлайн-билеты», — заявила директор Царского Села Ольга Таратынова.
Услугой онлайн-бронирования пользуются более 30% посетителей.
Ранее «Реальное время» сообщало, что посещаемость музеев в Татарстане выросла на 17,8% по результатам I квартала 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021-го.