Царское Село посетили более 730 тысяч человек с начала лета

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Посещаемость парков и дворцов Царского Села выросла на 53% за год. За первую половину лета в музее-заповеднике побывали более 730 тыс. человек.
Царское Село посетили более 730 тысяч человек с начала лета
  • globallookpress.com
  • © Peter Zimmermann/dpa-Zentralbild

Об этом сообщает kp.ru.

«Ещё до пандемии, работая в условиях сверхвостребованности, мы разработали и ввели онлайн-продажу билетов и систему посещения по сеансам. В день приезда можно приобрести в кассе невыкупленные онлайн-билеты», — заявила директор Царского Села Ольга Таратынова.

Услугой онлайн-бронирования пользуются более 30% посетителей.

Ранее «Реальное время» сообщало, что посещаемость музеев в Татарстане выросла на 17,8% по результатам I квартала 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021-го.

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