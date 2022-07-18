На природных территориях Москвы обитает более 90 видов краснокнижных бабочек

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На природных территориях Москвы обитает свыше 90 видов краснокнижных бабочек, в том числе махаон, перламутровка большая лесная и голубянка аргус.
На природных территориях Москвы обитает более 90 видов краснокнижных бабочек
  • © Пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на сайт мэрии.

Чаще всего бабочек, внесённых в Красную книгу Москвы, можно увидеть в природно-исторических парках «Измайлово», «Кузьминки-Люблино», «Битцевский лес», «Царицыно».

Они также встречаются в заказниках «Долина реки Сетунь» и в «Серебряном бору».

Ранее, как сообщала НСН, специалисты рассказали, как в Москве помогают диким птицам адаптироваться в период вскармливания потомства к зачастую непривычным погодным условиям.

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