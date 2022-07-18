На природных территориях Москвы обитает более 90 видов краснокнижных бабочек
- © Пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на сайт мэрии.
Чаще всего бабочек, внесённых в Красную книгу Москвы, можно увидеть в природно-исторических парках «Измайлово», «Кузьминки-Люблино», «Битцевский лес», «Царицыно».
Они также встречаются в заказниках «Долина реки Сетунь» и в «Серебряном бору».
Ранее, как сообщала НСН, специалисты рассказали, как в Москве помогают диким птицам адаптироваться в период вскармливания потомства к зачастую непривычным погодным условиям.