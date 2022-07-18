Ветеринар Цыплёнков дал советы по подготовке животных к перелёту

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Ветеринар Евгений Цыплёнков дал советы по подготовке животных к перелёту.
Ветеринар Цыплёнков дал советы по подготовке животных к перелёту
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  • © picture alliance

«Собаки проще переносят перелёты, чем кошки. Легче всего переносят перелёты спокойные, уравновешенные собаки. Чаще всего это крупные собаки. Их, к сожалению, перевозят в багажном отделении. Мелкие собаки более эмоциональные. Перед перелётом или переездом лучше не кормить животное несколько часов», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, если животное придётся перевозить в багажном отделении, то нужно обязательно подготовить питомца и предварительно проконсультироваться с ветеринаром.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с НСН заявил, что 60% российских семей имеют домашних животных.

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