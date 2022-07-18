Метеоролог Позднякова рассказала, когда жара вернётся в Московский регион

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Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, когда жара вернётся в Московский регион.
Метеоролог Позднякова рассказала, когда жара вернётся в Московский регион
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Сейчас температура воздуха в Московском регионе довольно низкая по причине нахождения в зоне холодного фронта. Сохранится такое положение дел до 21 июля включительно. Причём и 20-го, и 21-го числа ситуация даже ухудшится. Регион попадёт практически в центр Каспийского циклона», — заявила она в беседе с «Радио 1».

По её словам, во второй половине недели атмосферное давление начнёт постепенно расти, а погоду будет определять гребень западного антициклона. Днём 21 июля воздух прогреется до +16...+21 °С, 22 июля — до +21...+26 °С, 23 июля — до +23...+28 °С.

«С конца рабочей недели в столичный регион вернётся жаркая погода», — заключила метеоролог.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области до вечера 19 июля установили четвёртый (высокий) класс пожарной опасности.

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