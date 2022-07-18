Синоптики предупредили о сохранении в Якутии дыма от пожаров под Хабаровском
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Об этом сообщает ФАН со ссылкой на республиканское УГМС.
По прогнозу, тропосферный антициклон останется над Якутией в течение недели. Дым от пожаров под Хабаровском может сохраняться на территории республики до первых дождей.
«В гидрометслужбе пояснили, что антициклон сформирован на больших высотах и изменение направления и скорости ветра существенно повлиять на ситуацию не сможет», — отметили в УГМС.
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области до вечера 19 июля установили четвёртый (высокий) класс пожарной опасности.