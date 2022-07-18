Синоптики предупредили о сохранении в Якутии дыма от пожаров под Хабаровском

Синоптики предупредили о сохранении в Якутии дыма от пожаров в Хабаровском крае.

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на республиканское УГМС.

По прогнозу, тропосферный антициклон останется над Якутией в течение недели. Дым от пожаров под Хабаровском может сохраняться на территории республики до первых дождей.

«В гидрометслужбе пояснили, что антициклон сформирован на больших высотах и изменение направления и скорости ветра существенно повлиять на ситуацию не сможет», — отметили в УГМС.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области до вечера 19 июля установили четвёртый (высокий) класс пожарной опасности.