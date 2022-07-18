В Ленобласти ожидаются грозы и туман во вторник
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Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.
«Ночью 19 июля переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, некоторые районы окутает туман. Ветер будет западный, северо-западный до 2—7 м/с, а температура воздуха всего +6...+11 °С, у водоёмов потеплее — до +15 °С», — заявили в ведомстве.
Днём ожидаются дожди и грозы. Ветер усилится до 6—11 м/с. Температура воздуха составит +18...+23 °С.
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области до вечера 19 июля установили четвёртый (высокий) класс пожарной опасности.