В Ленобласти ожидаются грозы и туман во вторник

В Ленинградской области во вторник, 19 июля, ожидается ухудшение погоды.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

«Ночью 19 июля переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, некоторые районы окутает туман. Ветер будет западный, северо-западный до 2—7 м/с, а температура воздуха всего +6...+11 °С, у водоёмов потеплее — до +15 °С», — заявили в ведомстве.

Днём ожидаются дожди и грозы. Ветер усилится до 6—11 м/с. Температура воздуха составит +18...+23 °С.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области до вечера 19 июля установили четвёртый (высокий) класс пожарной опасности.