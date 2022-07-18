Международный фолк-фестиваль «Зарайская слобода» состоится 23 — 24 июля

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Международный музыкальный фолк-фестиваль «Зарайская слобода» состоится 23 — 24 июля.

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу фонда развития Зарайского района и города Зарайска.

Среди участников — «Zventa Sventana» (Россия), Фрэнк МакГуайр (Шотландия), Конор Мюррей и группа Triple Cork, Ваан Барсегян (Армения), «Аргымак» (Башкирия).

Также запланированы выступления молодых коллективов, спектакли Петрушки, мастер-классы.

Ранее «Радио 1» сообщало, что фестиваль «Лето. Музыка. Музей», проходивший 14 — 17 июля в подмосковной Истре, собрал более 3000 посетителей.

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