Фестиваль «Лето. Музыка. Музей» в Подмосковье собрал более 3000 посетителей

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Фестиваль «Лето. Музыка. Музей», проходивший 14 — 17 июля в подмосковной Истре, собрал более 3000 посетителей.
Фестиваль «Лето. Музыка. Музей» в Подмосковье собрал более 3000 посетителей
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Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства культуры и туризма.

«Фестиваль был посвящён 150-летию со дня рождения русского композитора и пианиста, педагога, представителя символизма в музыке Александра Скрябина. За четыре дня под открытым небом и в камерном зале музея прошло шесть концертов, которые посетили свыше 3000 зрителей», — заявили в пресс-службе.

Ранее ФАН сообщило, что в Москве на ВДНХ с 4 по 7 августа пройдёт форум «Путешествуй!», посвящённый развитию туристической отрасли в России.

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