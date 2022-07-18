Фестиваль «Лето. Музыка. Музей» в Подмосковье собрал более 3000 посетителей

Фестиваль «Лето. Музыка. Музей», проходивший 14 — 17 июля в подмосковной Истре, собрал более 3000 посетителей.

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства культуры и туризма.

«Фестиваль был посвящён 150-летию со дня рождения русского композитора и пианиста, педагога, представителя символизма в музыке Александра Скрябина. За четыре дня под открытым небом и в камерном зале музея прошло шесть концертов, которые посетили свыше 3000 зрителей», — заявили в пресс-службе.

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