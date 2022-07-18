В Подмосковье от борщевика обработали около 20% территорий
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Об этом пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Отмечается, что обработка проходит в три этапа в течение всего полевого сезона.
«В этом году комплексная обработка земель от борщевика Сосновского проводится в 46 городских округах Московской области. К работам привлечено 12 подрядных организаций и 14 муниципальных бюджетных учреждений», — добавили в ведомстве.
Ранее аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН дал советы по профилактике аллергии на пыльцу.