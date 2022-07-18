Метеоролог Старков предупредил о дождях в Москве

Ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков предупредил о дождях в Москве в течение рабочей недели.

«В среднем вторая половина июля — это самое тёплое время в году. Но в этом сезоне события будут развиваться по-другому. Над областями Центральной России формируется устойчивая область низкого давления. Она обусловит неустойчивую и прохладную погоду на этой неделе», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, в столице будет преимущественно облачно, возможны дожди разной интенсивности практически каждый день. Не исключены слабые грозы.

Температура воздуха составит +12...+14 °С ночью, около +20 °С днём.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области до вечера 19 июля установили четвёртый (высокий) класс пожарной опасности.