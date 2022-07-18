Актриса Блохина рассказала о роли в сериале «Люся»

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Актриса Дарья Блохина рассказала о своём участии в новом проекте — драмеди-сериале «Люся», который выходит на онлайн-платформе PREMIER.

В новом сериале Блохина озвучила «умную» колонку «Люсю».

В разговоре с «Петербургским дневником» актриса призналась, что любит озвучивать фильмы, сериалы, аудиокниги, игры.

«А здесь моему голосу, по сути, досталась полноценная роль, так что мне более чем комфортно… Сейчас я рада, что не соглашалась сниматься в сомнительных, на мой взгляд, проектах, потому что я дождалась действительно интересной роли — роли колонки «Люси». Играть её гораздо интереснее, чем жену олигарха, которую мне предлагали ранее», — призналась актриса.

Ранее актриса Катерина Беккер в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о съёмках в сериале Александра Цоя «Смычок», в котором сыграла главную роль. Сериал вышел на видеосервисе START.

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