Синоптик Позднякова спрогнозировала дождливую неделю в Московском регионе

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Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала о погоде в Москве и области на текущей неделе.
Синоптик Позднякова спрогнозировала дождливую неделю в Московском регионе
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

В разговоре с «Известиями» она отметила, что дожди могут идти в столице каждый день.

«Первая половина недели в Московском регионе будет умеренно тёплой, примерно +20...+22 °С. Но практически каждый день возможны дожди. Со второй половины недели, начиная с пятницы, характер погоды поменяется, её будет определять антициклон, поэтому станет заметно теплее. Температура воздуха в пятницу и субботу составит +25...+28 °С, а ночью — +13...+18 °С», — заявила метеоролог.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе жаркая погода продлится до конца рабочей недели.

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