Синоптик Позднякова спрогнозировала дождливую неделю в Московском регионе

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала о погоде в Москве и области на текущей неделе.

В разговоре с «Известиями» она отметила, что дожди могут идти в столице каждый день.

«Первая половина недели в Московском регионе будет умеренно тёплой, примерно +20...+22 °С. Но практически каждый день возможны дожди. Со второй половины недели, начиная с пятницы, характер погоды поменяется, её будет определять антициклон, поэтому станет заметно теплее. Температура воздуха в пятницу и субботу составит +25...+28 °С, а ночью — +13...+18 °С», — заявила метеоролог.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе жаркая погода продлится до конца рабочей недели.