В Якутии устраняют последствия сильного паводка

В Якутии устраняют последствия самого сильного за последние годы паводка — спасатели расчищают каналы рек и разбирают насыпные дамбы.

Как сообщает ОТР, полностью освободились от воды село Боронук и город Верхоянск.

Сотрудники МЧС за сутки доставили более 15 тонн продуктов жителям, которые отказались эвакуироваться. Специалисты возводят временные укрепления и круглосуточно патрулируют территорию.

Ранее «Крыминформ» передавало заявление мэра Ялты Янины Павленко о том, что из Резервного фонда России на ликвидацию последствий прошлогоднего потопа выделено 440 млн рублей.