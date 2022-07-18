В Петербурге открылась выставка «Рождение современного искусства: выбор Сергея Щукина»

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В Эрмитаже начала работу выставка «Рождение современного искусства: выбор Сергея Щукина», посвящённая коллекционеру французской модернистской живописи и организованная совместно с ГМИИ имени А.С. Пушкина.
В Петербурге открылась выставка «Рождение современного искусства: выбор Сергея Щукина»
  • globallookpress.com
  • © Jan Woitas/ZB

Полотна, хранящиеся в двух главных музеях страны, впервые после революции экспонируются вместе, пишет newizv.ru.

«В истории русского искусства собрание Сергея Щукина сыграло особую роль. Сложно найти коллекцию, которая оказала бы большее влияние сразу на несколько поколений художников. Увлёкшись собирательством позже своих братьев, Сергей Щукин создавал не интерьер дома, а антологию развития современного французского искусства», — прокомментировала событие куратор выставки Ольга Леонтьева.

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