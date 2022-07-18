В шести районах Приморья ввели режим ЧС из-за подтоплений

Короткая ссылка
Уссурийский городской округ Приморского края стал шестым районом, где объявили режим ЧС из-за ситуации с паводком.
В шести районах Приморья ввели режим ЧС из-за подтоплений
  • © 25.mchs.gov.ru

Из-за подтоплений сельхозугодий и дорог, а также в связи с сохраняющейся опасностью наводнения глава Уссурийска Евгений Корж принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации, сообщает ИА PrimaMedia.

Уточняется, что ущерб нанесён трём жилым домам, нескольким сехозугодьям и дорогам. Гидрологическая ситуация в округе остаётся напряжённой.

Как ранее передавало URA.RU, в Челябинской области после прохладных выходных ожидается жара до +36 °С.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить