В шести районах Приморья ввели режим ЧС из-за подтоплений
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Из-за подтоплений сельхозугодий и дорог, а также в связи с сохраняющейся опасностью наводнения глава Уссурийска Евгений Корж принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации, сообщает ИА PrimaMedia.
Уточняется, что ущерб нанесён трём жилым домам, нескольким сехозугодьям и дорогам. Гидрологическая ситуация в округе остаётся напряжённой.
Как ранее передавало URA.RU, в Челябинской области после прохладных выходных ожидается жара до +36 °С.