В шести районах Приморья ввели режим ЧС из-за подтоплений

Уссурийский городской округ Приморского края стал шестым районом, где объявили режим ЧС из-за ситуации с паводком.

Из-за подтоплений сельхозугодий и дорог, а также в связи с сохраняющейся опасностью наводнения глава Уссурийска Евгений Корж принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации, сообщает ИА PrimaMedia.

Уточняется, что ущерб нанесён трём жилым домам, нескольким сехозугодьям и дорогам. Гидрологическая ситуация в округе остаётся напряжённой.

Как ранее передавало URA.RU, в Челябинской области после прохладных выходных ожидается жара до +36 °С.