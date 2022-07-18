В Тюменской области ликвидировали лесной пожар на площади 38 га

В Тюменской области за прошедшие сутки ликвидировали лесной пожар на площади 38 га.

Как сообщает megatyumen.ru со ссылкой на департамент лесного комплекса региона, действующих и новых лесных пожаров на территории области не зарегистрировано.

А Пермский край, как пишет URA.RU, вошёл в число регионов, где за неделю произошло наибольшее количество лесных пожаров. Об этом сообщается на сайте ФБУ «Авиалесоохрана».

«За неделю наибольшее количество лесных пожаров ликвидировано в республиках Коми, Бурятия, Саха (Якутия), Архангельской, Томской, Свердловской областях, Красноярском, Пермском краях, Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком автономных округах», — уточнили в ведомстве.

Сейчас в регионе действуют три лесных пожара.