Синоптик Варакин спрогнозировал дожди в ряде регионов России

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Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин спрогнозировал дожди в ряде регионов России.
Синоптик Варакин спрогнозировал дожди в ряде регионов России
  • РИА Новости

В беседе с Общественной службой новостей он заявил, что похолодание ожидается в Ленинградской области. Возможен град, а температура будет ниже нормы.

Аналогичная ситуация прогнозируется в Псковской, Новгородской, Вологодской областях и Карелии.

«На территории Коми дожди принесут положительный результат. Там прошедшая неделя характеризовалась высокой пожароопасностью, и было много очагов природных пожаров. Те дожди, которые мы ожидаем 15 и 17 июля, которые придут с северо-запада, в том числе из Мурманской области, они снизят пожароопасность и температуру», — сообщил Варакин.

По его словам, кратковременные дожди с грозами вероятны в Липецкой, Воронежской и Белгородской областях.

«В столичном регионе будут слабые, локальные дожди в ближайшие трое суток. Температура будет достигать +22… +24 °С днём, ночью она будет ниже нормы — от +11 до +13 °С», — отметил эксперт.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области предупредили об ухудшении погоды.

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