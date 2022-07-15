Волонтёр Попова рассказала о способах борьбы с борщевиком

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Основатель волонтёрского сообщества «Антиборщевик» Мария Попова рассказала о способах борьбы с борщевиком.
Волонтёр Попова рассказала о способах борьбы с борщевиком
  • РИА Новости

«Это как с пожаром. Когда мы видим очаг возгорания, мы же сразу его тушим. Если не получается самостоятельно, вызываем специальную службу. Такой же принцип должен работать и с борщевиком», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, для уничтожения борщевика нужно выкопать растение вместе с корнями или опрыскать его гербицидами.

«Как только вырос первый зонт у обочины, нужно бросить все дела и бежать его уничтожать. А не дожидаться, когда им зарастёт три гектара, чтобы потом их обрабатывать и выкапывать. Необходимо находить и уничтожать первые очаги», — добавила она.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье очистили от борщевика ещё более 2 тыс. участков.

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