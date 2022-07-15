Во «ВКонтакте» представили хедлайнеров лектория VK Fest

Короткая ссылка
В пресс-службе социальной сети «ВКонтакте» представили хедлайнеров лектория масштабного опен-эйр VK Fest.
Во «ВКонтакте» представили хедлайнеров лектория VK Fest
  • РИА Новости

Отмечается, что на мероприятии выступят Николай Дроздов, Сергей Бурунов, Сергей Безруков, Михаил Лабковский и Сергей Гармаш. Также пройдёт дискуссия «Олимпийский лёд», на которой гости VK Fest вместе с заслуженными мастерами спорта поговорят об Олимпиаде-2022 и пути к олимпийской мечте.

В беседах примут участие олимпийская чемпионка Камила Валиева, олимпийская чемпионка и чемпионка мира в одиночном катании Анна Щербакова, а также серебряный призёр XXIV зимних Олимпийских игр Александра Трусова. Модераторами дискуссий со спортсменами выступят Илья Авербух, Максим Траньков и Татьяна Навка.

Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» открывает авторам доступ к монетизации прямых эфиров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить