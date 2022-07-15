Во «ВКонтакте» представили хедлайнеров лектория VK Fest

В пресс-службе социальной сети «ВКонтакте» представили хедлайнеров лектория масштабного опен-эйр VK Fest.

Отмечается, что на мероприятии выступят Николай Дроздов, Сергей Бурунов, Сергей Безруков, Михаил Лабковский и Сергей Гармаш. Также пройдёт дискуссия «Олимпийский лёд», на которой гости VK Fest вместе с заслуженными мастерами спорта поговорят об Олимпиаде-2022 и пути к олимпийской мечте.

В беседах примут участие олимпийская чемпионка Камила Валиева, олимпийская чемпионка и чемпионка мира в одиночном катании Анна Щербакова, а также серебряный призёр XXIV зимних Олимпийских игр Александра Трусова. Модераторами дискуссий со спортсменами выступят Илья Авербух, Максим Траньков и Татьяна Навка.

Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» открывает авторам доступ к монетизации прямых эфиров.