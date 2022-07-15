Соревнования по триатлону пройдут 22—23 июля в Калининградской области

Соревнования по триатлону на полужелезной дистанции пройдут 22—23 июля в Зеленоградске Калининградской области. Также состоится фестиваль спорта для всей семьи Ironstar Kaliningrad — 2022.

По традиции, откроет соревнования женский забег на 5 км Ironlady. Запланированы и детские забеги Starkids на дистанциях 500 и 1000 м.

Во второй день состоятся гонки на дистанциях 113 км (1,93 км — плавание, 90 км — велогонка и 21,1 км — бег) и Sprint (0,75 км — плавание, 20 км — велогонка и 5 км — бег).

«Фестиваль спорта в самой западной нашей локации — это знаковое мероприятие для Ironstar. Организация требует больше усилий, чем по любому другому нашему старту в силу логистики, но это того стоит. Зеленоградск — живописный город с говорящим названием, он прилегает к Куршской косе, где сосредоточено огромное количество природных достопримечательностей», — заявил генеральный директор Ironstar Андрей Кавун.

По его словам, это одна из самых комфортных гонок, поскольку на время проведения соревнований будет перекрыт участок федеральной трассы Приморское кольцо, а беговой этап проложен по живописному променаду без набора высоты вдоль набережной.

Ранее «Радио 1» сообщало, что регистрация на Пушкинский полумарафон в Московской области открылась 13 июля.