Телеверсию юбилейного концерта группы «Земляне» покажет НТВ 22 июля

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Телеверсию юбилейного концерта группы «Земляне» покажет канал НТВ 22 июля в 22:33.
Телеверсию юбилейного концерта группы «Земляне» покажет НТВ 22 июля
  • © Пресс-служба группы «Земляне»

Об этом сообщает пресс-служба «Русской Медиагруппы».

Праздничное шоу в честь 45-летия «Землян» состоялось 2 июля в Санкт-Петербурге.

В концерте приняли участие музыканты симфонического оркестра, детский хор, танцоры, воздушные гимнасты.

Программа включала 21 песню «Землян» разных лет, в том числе классические хиты «Трава у дома», «Путь домой», «Взлётная полоса», «Каскадёры», «Красный конь», «Кораблик», современные композиции «Боже», «Мама» и «Борсалино», патриотические «Благовест» и «Эй, страна».

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