В Приокско-Террасном заповеднике подтвердили местообитание почти 300 видов фауны

В Приокско-Террасном биосферном заповеднике Серпуховского городского округа специалисты подтвердили местообитание 299 видов фауны, в том числе входящих в Красную книгу.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии и природопользования Московской области.

Несмотря на то что этот заповедник, площадь которого составляет менее 5 тыс. га, — один из самых маленьких в России, он отличается богатым видовым разнообразием. Там обитают несколько десятков краснокнижных зверей, в том числе речная выдра, чёрный коршун, серый журавль, рысь, а также целый ряд птиц, находящихся под угрозой исчезновения в регионе.

Ранее ФАН сообщило, что представители Центра помощи морским млекопитающим в Санкт-Петербурге выпустили в Ладожское озеро двух спасённых нерп.