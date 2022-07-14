Фестиваль уличного кино пройдёт в Туле 16 и 23 июля

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Фестиваль уличного кино состоится в Туле 16 и 23 июля.
Фестиваль уличного кино пройдёт в Туле 16 и 23 июля
  • РИА Новости

Об этом сообщает Тульская служба новостей со ссылкой на пресс-службу фестиваля.

Программа включает режиссёрский дебют Александра Петрова, а также ленты с участием Ивана Янковского, Милоша Биковича и Аглаи Тарасовой.

На 16 июля запланирован показ внеконкурсных работ, на 23 июля — конкурсных.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Арктический фестиваль «Териберка» состоится 16—17 июля в рамках председательства России в Арктическом совете в 2021—2023 годах.

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