В Москве начал работу гастрономический фестиваль «Вкусы России»

В Москве начал работу национальный гастрономический фестиваль «Вкусы России».

Об этом сообщает НТВ.

«В Кузьминках, Гольянове и на бульваре Дмитрия Донского научат готовить тамбовские оладушки, вологодские ватрушки, московские пончики с сахарной пудрой, а ещё заварные пряники с миндалём по рецепту из Смоленской области», — заявил представитель оргкомитета Павел Гусев.

По его словам, в Тёплом Стане, на улицах Профсоюзная и Перерва можно будет познакомиться с процессом приготовления калининградских клопсов, а также дальневосточного папоротника со свининой в соевом соусе.

Одна из главных площадок расположена в Парке Горького.

Ранее ФАН сообщало, что в Санкт-Петербурге открылся фестиваль «Опера — всем». Церемония прошла на Соборной площади Петропавловской крепости.