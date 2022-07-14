В Москве начал работу гастрономический фестиваль «Вкусы России»

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В Москве начал работу национальный гастрономический фестиваль «Вкусы России».
В Москве начал работу гастрономический фестиваль «Вкусы России»
  • РИА Новости

Об этом сообщает НТВ.

«В Кузьминках, Гольянове и на бульваре Дмитрия Донского научат готовить тамбовские оладушки, вологодские ватрушки, московские пончики с сахарной пудрой, а ещё заварные пряники с миндалём по рецепту из Смоленской области», — заявил представитель оргкомитета Павел Гусев.

По его словам, в Тёплом Стане, на улицах Профсоюзная и Перерва можно будет познакомиться с процессом приготовления калининградских клопсов, а также дальневосточного папоротника со свининой в соевом соусе.

Одна из главных площадок расположена в Парке Горького.

Ранее ФАН сообщало, что в Санкт-Петербурге открылся фестиваль «Опера — всем». Церемония прошла на Соборной площади Петропавловской крепости.

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