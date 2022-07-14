В Петербурге открылся фестиваль «Опера — всем»

В Санкт-Петербурге открылся фестиваль «Опера — всем». Церемония прошла на Соборной площади Петропавловской крепости.

Об этом сообщает ФАН.

«Мы уже 11-й раз проводим этот фестиваль, и Санкт-Петербург — это действительно культурная столица России, задача которой — не только сохранять культурное наследие, но и приумножать его. А одним из элементов культурного наследия являются наши традиции. И одна из таких традиций появилась в Санкт-Петербурге: каждое лето встречаться под открытым небом и слушать оперу», — заявил вице-губернатор города Борис Пиотровский.

До 24 июля гости фестиваля смогут увидеть такие постановки, как «Ромео и Джульетта», «Царь и Плотник» и «Золушка», в знаковых местах Петербурга.

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