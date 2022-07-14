Пианист Кондаков рассказал о программе фестиваля «Бродский Drive»

Джазовый пианист и композитор Андрей Кондаков рассказал о программе VIII Международного музыкального фестиваля «Бродский Drive», художественным руководителем которого он является.

«Мы постарались в этом году сделать программу максимально разностильной, сохраняя приоритет в сторону современной импровизационной музыки. Очень приятно, что выступит Давид Голощёкин совместно с проектом в стиле мейнстрим московского барабанщика Дмитрия Сабурова и американского саксофониста Армира Ли», — заявил он в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

Также, по его словам, выступит кубинский перкуссионист Йоель Гонсалес.

Кроме того, Слава Гайворонский представит свой проект с петербургскими музыкантами и поэзией Иосифа Бродского.

«Будет блюз от афроамериканской вокалистки Элизабет Аллаи, а я сыграю программу в стиле фьюжн», — добавил Кондаков.

Ранее НСН сообщила, что на Манежной площади в столице прошёл фестиваль «10 лет. Новая Москва».